Whatsapp e condivisione dati Facebook: facciamo chiarezza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Annamaria Villafrate - C'è tempo fino all'8 di febbraio per accettare le nuove condizioni privacy di Whatsapp che prevedono la condivisione dei dati con Facebook. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Annamaria Villafrate - C'è tempo fino all'8 di febbraio per accettare le nuove condizioni privacy diche prevedono ladeicon

rigna93 : Il Garante per la privacy chiede chiarimenti a WhatsApp - PellizzariGiano : RT @AndreaMasala88: Il Garante della privacy contro WhatsApp: ecco perché ?????? #privacy #GarantePrivacy #WhatsApp #WhatsappPrivacy #crisi… - JingleBeIIis : #Whatsapp sta acquistando decine di pagine sui giornali indiani per tranquillizzare i 400 milioni di utenti del Pae… - DataMediaHub : Boom di download per le app di instant messagging alternative a WhatsApp - - Compare_Orso : RT @equipeprivacy: #WhatsApp, perché l’informativa #privacy 2021 preoccupa Garante privacy, utenti ed esperti l'Autorità italiana ha inform… -