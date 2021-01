Vertenza lavoratori Stir di Casalduni | i sindacati chiedono un incontro col Prefetto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delle sigla sindacali FP CGIL BN, FIT-CISL AV/BN e UILTrasporti AV/BN in merito alladeidellodi. “Le Scriventi organizzazione sindacali, sono costrette a rivolgersi nuovamente a Sua Eccellenza; per un Suo autorevole intervento, in merito alla situazione che si è determinata in questa provincia, sulla questione dell’impianto pubblico di trattamento dei rifiuti. Lodiè ancora fermo, e isono allo stremo non avendo ancora risposte certe sul proprio futuro occupazionale. La pandemia inesorabile continua ancora a far paura, non solo sotto l’aspetto sanitario, ma soprattutto su quello sociale e psicologico che coinvolge ...