Sars-Cov-2, quali sono le caratteristiche della variante sudafricana (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un’analisi dei ricercatori di Pfizer e dell’University of Texas Medical Branch, elaborata sul sangue di persone immunizzate, spiega che il vaccino sviluppato dal colosso statunitense insieme alla biotech tedesca BioNTech sarebbe efficace anche contro le diverse varianti individuate negli ultimi mesi nel genoma del virus. Fra cui quella presente nelle cosiddette varianti inglese e sudafricana, oltre che altre 15. Ma è in ogni caso fondamentale saperne di più anche sulla variante di Sars-CoV-2, la sudafricana appunto, che sarebbe responsabile di un’impennata di casi anche nel paese africano. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un’analisi dei ricercatori di Pfizer e dell’University of Texas Medical Branch, elaborata sul sangue di persone immunizzate, spiega che il vaccino sviluppato dal colosso statunitense insieme alla biotech tedesca BioNTech sarebbe efficace anche contro le diverse varianti individuate negli ultimi mesi nel genoma del virus. Fra cui quella presente nelle cosiddette varianti inglese e sudafricana, oltre che altre 15. Ma è in ogni caso fondamentale saperne di più anche sulla variante di Sars-CoV-2, la sudafricana appunto, che sarebbe responsabile di un’impennata di casi anche nel paese africano.

Rispetto alla variante individuata in Inghilterra si differenzia in diversi aspetti genetici fra cui la mutazione E484K. Ecco perché occorre un sistema nazionale di sequenziamento strutturato ...

Cercansi dati clinici

Si fa largo la tendenza a usare motivi contingenti per accantonare la sperimentazione clinica. Anche in Italia ...

