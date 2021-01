Ristoratori campani verso Roma, in autostrada a passo d’uomo: migliaia in coda (anche molte ambulanze) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) I Ristoratori campani protestano con un corteo di decine di autovetture che ha percorso per alcuni chilometri l’autostrada A1 verso Roma, nel tratto compreso tra Teano (Caserta) e Cassino (Frosinone), creando disagi alla viabilità. Il corteo si è diviso in due tronconi e, come si apprende dalla Polizia Stradale, ha proceduto a bassa velocità creando file di alcuni chilometri. I centralini della Polstrada sono stati tempestati di telefonate degli automobilisti bloccati dalla colonna d’auto, tra cui vi erano anche mezzi che trasportavano degenti e bombole di ossigeno. I Ristoratori si sono dati appuntamento all’area di servizio di Teano e hanno quindi iniziato la loro lenta marcia verso la capitale, dove vorrebbero manifestare la loro insoddisfazione per ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Iprotestano con un corteo di decine di autovetture che ha percorso per alcuni chilometri l’A1, nel tratto compreso tra Teano (Caserta) e Cassino (Frosinone), creando disagi alla viabilità. Il corteo si è diviso in due tronconi e, come si apprende dalla Polizia Stradale, ha proceduto a bassa velocità creando file di alcuni chilometri. I centralini della Polstrada sono stati tempestati di telefonate degli automobilisti bloccati dalla colonna d’auto, tra cui vi eranomezzi che trasportavano degenti e bombole di ossigeno. Isi sono dati appuntamento all’area di servizio di Teano e hanno quindi iniziato la loro lenta marciala capitale, dove vorrebbero manifestare la loro insoddisfazione per ...

