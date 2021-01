Meite a un passo dal Milan: c’è l’accordo sulla formula col Torino (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio su Twitter, il Milan sarebbe vicino all’accordo con il Torino per Meite Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio su Twitter, il Milan sarebbe vicino all’accordo con il Torino per Meite. Il centrocampista si dovrebbe trasferire a Milano in prestito con diritto di riscatto al termine di questa stagione. Bocciato quindi sia lo scambio con Krunic che il prestito con obbligo di riscatto. Le parti dovrebbero definire gli ultimi dettagli entro il fine settimana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio su Twitter, ilsarebbe vicino alcon ilperSecondo quanto riportato da Gianluca di Marzio su Twitter, ilsarebbe vicino alcon ilper. Il centrocampista si dovrebbe trasferire ao in prestito con diritto di riscatto al termine di questa stagione. Bocciato quindi sia lo scambio con Krunic che il prestito con obbligo di riscatto. Le parti dovrebbero definire gli ultimi dettagli entro il fine settimana. Leggi su Calcionews24.com

