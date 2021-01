Gaia Zorzi entra in politica e rifiuta di partecipare al Grande Fratello Vip (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gaia Zorzi ha deciso che nel suo futuro – nonostante Alfonso Signorini la voglia nella casa della sesta edizione del Grande Fratello Vip – non ci sarà la televisione, ma la politica. Ad annunciarlo è stata lei via social, specificando che quest’anno si candiderà alle elezioni comunali di Milano con il partito Azione. Nelle storie di Instagram la sorella di Tommaso Zorzi ha spiegato cosa l’ha spinta a scendere in politica, come riportato da Webboh.it: “Uno dei motivi principali è che, andando a studiare all’estero, mi è uscito un nuovo livello di orgoglio italiano. Ho continuato a pensare: “Che cu*o che vengo dall’Italia, un Paese pieno di cultura in tutti i campi, arte, moda e cibo”. Però c’è anche quest’aspetto che per come va negli ultimi anni nel nostro Paese ti ... Leggi su biccy (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ha deciso che nel suo futuro – nonostante Alfonso Signorini la voglia nella casa della sesta edizione delVip – non ci sarà la televisione, ma la. Ad annunciarlo è stata lei via social, specificando che quest’anno si candiderà alle elezioni comunali di Milano con il partito Azione. Nelle storie di Instagram la sorella di Tommasoha spiegato cosa l’ha spinta a scendere in, come riportato da Webboh.it: “Uno dei motivi principali è che, andando a studiare all’estero, mi è uscito un nuovo livello di orgoglio italiano. Ho continuato a pensare: “Che cu*o che vengo dall’Italia, un Paese pieno di cultura in tutti i campi, arte, moda e cibo”. Però c’è anche quest’aspetto che per come va negli ultimi anni nel nostro Paese ti ...

