Covid-19, De Luca: "Nessuna ricreazione, occorre un rigore assoluto" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca: "Faccio appello ai nostri concittadini affinché tutti abbiano comportamenti responsabili. Il fatto di essere collocati in "zona gialla", se da un lato è la conferma che la linea di rigore produce risultati positivi, dall'altro rischia di provocare effetti drammatici se viene considerata un "liberi tutti". Già negli ultimi giorni registriamo un incremento di ricoveri nelle nostre strutture sanitarie, primo allarme che va segnalato a tutti e che richiede il ripristino di comportamenti corretti nelle strade, nelle piazze, negli esercizi commerciali. Una settimana di comportamenti irresponsabili può trasformarsi in mesi di chiusure". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

