Rudy Zerby | ira contro Sangiovanni | baraonda in studio VIDEO

Leggi su viagginews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Da parte diarriva un rimprovero molto aspro nei confronti del giovane allievo. Ad ‘Amici’ è alta tensione. Da tanti anniZerbi fa parte del cast di ‘Amici‘. E piace a tutti per la sua umanità, per la capacità di entrare in empatia con i suoi studenti ed anche con il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com