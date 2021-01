**Recovery: voto Camere su piano previsto entro prima settimana febbraio** (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Una volta licenziato dal governo il Recovery plan, le commissioni di Senato e Camera inizieranno subito l'esame del testo per arrivare ad un voto entro la prima settimana di febbraio. Lo ha spiegato il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, al termine della riunione della Conferenza dei capigruppo. Nessun riferimento a quelli che potrebbero essere gli sviluppi legati all'evolversi della situazione politica. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Una volta licenziato dal governo il Recovery plan, le commissioni di Senato e Camera inizieranno subito l'esame del testo per arrivare ad unladi febbraio. Lo ha spiegato il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci, al termine della riunione della Conferenza dei capigruppo. Nessun riferimento a quelli che potrebbero essere gli sviluppi legati all'evolversi della situazione politica.

