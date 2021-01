Casavatore | Tar accetta ricorso di Maglione | sindaco Marino in bilico?

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 12 gennaio 2021) A 4 mesi dal voto, il tar della Campania dedice di far chiarezza sull’elezione adidi Vito, prevalso per soli due voti. al ballottaggio del 4 e 5 ottobre scorso sullo sfidante luigi, sostenuto da PD e (in seconda istanza) M5S. Il tribunale ha disposto il riconoscimento dei voti della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.