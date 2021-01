Avellino | donna ritrovata priva di vita in casa in pieno centro città

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante la mattinata di oggi 12 gennaio i Vigili del Fuoco disono intervenuti ine più precisamente in via Daniele De Feo, per un soccorso ad una anzianache non rispondeva ai ripetuti richiami dei vicini. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento ladi 82 anni è stata rinvenutadi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ottopagine : Dramma a rione Mazzini, donna muore in casa #Avellino - occhio_notizie : La donna era ricoverata al plesso ospedaliero di Solofra mentre l’uomo era ricoverato nella terapia sub intensiva d… - occhio_notizie : La vittima è una donna di Bagnoli Irpino -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino donna

AvellinoToday

Durante la mattinata di oggi 12 gennaio i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in centro città e più precisamente in via Daniele De Feo, per un socco ...Indagini dei carabinieri a Fiumicino in seguito all’adozione contestata di Oscar, un cucciolo scuro preso da un canile di Avellino. «In realtà aveva il microchip. La padrona mi è piombata in casa tira ...