Studenti in piazza anche a Roma contro la didattica a distanza. Cgil: “Nelle periferie della Capitale aumenta l’abbandono scolastico” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Studenti in piazza contro la didattica a distanza anche a Roma, dove lunedì 11 gennaio i ragazzi delle superiori hanno manifestato sia davanti ai propri istituti sia davanti al ministero dell’Istruzione. “Vogliamo ritornare a scuola in sicurezza” è il leitmotiv ripetuto dai ragazzi. Al ministero dell’Istruzione la Rete degli Studenti Medi ha organizzato un sit-in per sollecitare il ritorno in classe. “La posizione di contrarietà alla Dad penso che sia una posizione di buon senso” commenta così le dichiarazioni della ministra Lucia Azzolina il rappresentante della Rete, Luca Ianniello. “Ma com’è possibile che se siamo tutti contro la didattica a distanza non siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021)inla, dove lunedì 11 gennaio i ragazzi delle superiori hanno manifestato sia davanti ai propri istituti sia davanti al ministero dell’Istruzione. “Vogliamo ritornare a scuola in sicurezza” è il leitmotiv ripetuto dai ragazzi. Al ministero dell’Istruzione la Rete degliMedi ha organizzato un sit-in per sollecitare il ritorno in classe. “La posizione di contrarietà alla Dad penso che sia una posizione di buon senso” commenta così le dichiarazioniministra Lucia Azzolina il rappresentanteRete, Luca Ianniello. “Ma com’è possibile che se siamo tuttilanon siamo ...

