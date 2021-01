"Sai cosa ti devi dare in faccia?". Cipollari fuori controllo, umilia Gemma. De Filippi costretta a intervenire (Di lunedì 11 gennaio 2021) Botta e risposta tra Tina Cipollari e Maria De Filippi a Uomini e donne, su Canale 5. Tutto nasce da una battuta che la storica opinionista del dating show Mediaset ha snocciolato in studio ai danni di Gemma Galgani: "Spruzzati un po' di ddt in faccia". Una frase piuttosto brutale, anche se come noto Tina e Gemma non si sopportano reciprocamente. E tra il serio e il faceto la De Filippi ha cercato subito di smorzare l le polemiche: "Sei proprio stu***da. Passagli anni e diventi sempre più stu***da". Sempre Maria ha dovuto tenere a bada gli animi di Davide Donadei e Beatrice Buonocore. Il primo è protagonista di un'appassionata esterna con Chiara Rabbi e quando vede il filmato Beatrice si sente male e lascia lo tudio visibilmente turbata. Dopo una manciata di minuti, Davide ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Botta e risposta tra Tinae Maria Dea Uomini e donne, su Canale 5. Tutto nasce da una battuta che la storica opinionista del dating show Mediaset ha snocciolato in studio ai danni diGalgani: "Spruzzati un po' di ddt in". Una frase piuttosto brutale, anche se come noto Tina enon si sopportano reciprocamente. E tra il serio e il faceto la Deha cercato subito di smorzare l le polemiche: "Sei proprio stu***da. Passagli anni e diventi sempre più stu***da". Sempre Maria ha dovuto tenere a bada gli animi di Davide Donadei e Beatrice Buonocore. Il primo è protagonista di un'appassionata esterna con Chiara Rabbi e quando vede il filmato Beatrice si sente male e lascia lo tudio visibilmente turbata. Dopo una manciata di minuti, Davide ...

Il freddo comincia ad essere più pungente, il termometro sembra abbassarsi, sciarpe e guanti sono essenziali per uscire di casa, e il rischio neve a Roma viene evocato da più parti.

