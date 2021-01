Pronta la bozza del Piano Pandemico 2021-2023, cosa prevede (Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ Pronta la bozza del nuovo Piano Pandemico nazionale 2021-2023, che prevede misure organizzative e azioni per fronteggiare nuove eventuali pandemie. Tra le misure indicate, garantire Dpi, elaborare la catena di comando e provvedere a piattaforme “per il rapido sviluppo di farmaci antivirali antiinfluenzali e vaccini pandemici contro virus influenzali aviari che si dimostrino in grado di passare all’uomo”. Attorno al tema del rinnovo del Piano si sono sviluppate numerose polemiche. Nel 2005, si rileva nella bozza del Piano, l’OMS “ha raccomandato agli Stati membri di mettere a punto e aggiornare costantemente un Piano Pandemico per i virus influenzali. Nasce così il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) E’ladel nuovonazionale, chemisure organizzative e azioni per fronteggiare nuove eventuali pandemie. Tra le misure indicate, garantire Dpi, elaborare la catena di comando e provvedere a piattaforme “per il rapido sviluppo di farmaci antivirali antiinfluenzali e vaccini pandemici contro virus influenzali aviari che si dimostrino in grado di passare all’uomo”. Attorno al tema del rinnovo delsi sono sviluppate numerose polemiche. Nel 2005, si rileva nelladel, l’OMS “ha raccomandato agli Stati membri di mettere a punto e aggiornare costantemente unper i virus influenzali. Nasce così il ...

andrewsword2 : RT @HuffPostItalia: Pronta la bozza del Piano Pandemico 2021-2023, cosa prevede - HuffPostItalia : Pronta la bozza del Piano Pandemico 2021-2023, cosa prevede - MaeyCat : RT @GiovaQuez: Piani regionali, effettuare esercitazioni, assicurare la disponibilità di DPI per operatori sanitari, piattaforme per il rap… - ros_raff : RT @GiovaQuez: Piani regionali, effettuare esercitazioni, assicurare la disponibilità di DPI per operatori sanitari, piattaforme per il rap… - GiovaQuez : Piani regionali, effettuare esercitazioni, assicurare la disponibilità di DPI per operatori sanitari, piattaforme p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronta bozza Recovery plan, pronta la nuova bozza: i fondi salgono a 222 miliardi - ItaliaOggi.it Italia Oggi Pronta bozza Piano pandemico’21-23, da protezioni a farmaci

StampaE’ pronta la bozza del nuovo Piano pandemico nazionale 2021-2023, che prevede misure organizzative e azioni per fronteggiare nuove eventuali pandemie. Tra le misure indicate, garantire Dpi, elab ...

Pronta la bozza del nuovo Piano pandemico 2021-2023: dalle protezioni ai farmaci

E' pronta la bozza del nuovo Piano pandemico nazionale 2021-2023, che prevede misure organizzative e azioni per fronteggiare nuove eventuali pandemie.Tra le misure indicate, garantire Dpi, elaborare l ...

StampaE’ pronta la bozza del nuovo Piano pandemico nazionale 2021-2023, che prevede misure organizzative e azioni per fronteggiare nuove eventuali pandemie. Tra le misure indicate, garantire Dpi, elab ...E' pronta la bozza del nuovo Piano pandemico nazionale 2021-2023, che prevede misure organizzative e azioni per fronteggiare nuove eventuali pandemie.Tra le misure indicate, garantire Dpi, elaborare l ...