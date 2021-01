Lo youtuber più pagato al mondo è un bimbo di 9 anni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Se pensate che un bimbo di 9 anni anni non può diventare milionario dovete ricredervi. Ryan Kaji, il protagonista del canale YouTube «Ryan’s World», è lo youtuber più pagato al mondo, dal 2018. Secondo Forbes, il suo canale avrebbe fruttato solo dallo streaming più di 25 milioni di dollari (quasi 30 milioni di euro). Canali YouTube da record I genitori di Ryan Kaji avevano aperto il canale «Ryan’s World» nel 2015 iniziando con i «Ryan ToysReview», ovvero le recensioni di giocattoli di Ryan. Video molto semplici in cui il bimbo texano scartava vari giocattoli e poi ci giocava facendo vedere come funzionavano filmati da mamma e papà che interagivano con lui. Da allora gli utenti, principalmente bimbi, sono cresciuti fino ad arrivare a contare la cifra record di 27,6 ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 11 gennaio 2021) Se pensate che undi 9non può diventare milionario dovete ricredervi. Ryan Kaji, il protagonista del canale YouTube «Ryan’s World», è lopiùal, dal 2018. Secondo Forbes, il suo canale avrebbe fruttato solo dallo streaming più di 25 milioni di dollari (quasi 30 milioni di euro). Canali YouTube da record I genitori di Ryan Kaji avevano aperto il canale «Ryan’s World» nel 2015 iniziando con i «Ryan ToysReview», ovvero le recensioni di giocattoli di Ryan. Video molto semplici in cui iltexano scartava vari giocattoli e poi ci giocava facendo vedere come funzionavano filmati da mamma e papà che interagivano con lui. Da allora gli utenti, principalmente bimbi, sono cresciuti fino ad arrivare a contare la cifra record di 27,6 ...

