La proposta di un comitato etico per regolare le lobby nell’Ue

Nel linguaggio di Bruxelles si chiamano revolving doors, porte scorrevoli. Politici e funzionari passano con agilità dalle istituzioni europee al settore privato (e viceversa), sfruttando la rete di contatti e conoscenze costruita nella loro carriera pubblica. Dinamiche che incidono sull'integrità del processo legislativo dell'Unione europea e sono da anni oggetto di discussione. Tra Commissione e Parlamento Europeo si fa ora strada l'idea di creare un organismo indipendente, che accentri su di sé il rispetto delle norme in materia di trasparenza e regoli in maniera efficace l'attività delle lobby nella capitale belga. Premessa necessaria è che nel dibattito pubblico dell'ambiente comunitario la parola lobby di solito non acquisisce quella sfumatura suggestivamente negativa che spesso l'accompagna in Italia.

Tra Commissione e Parlamento Europeo si fa ora strada l’idea di creare un organismo indipendente, che accentri su di sé il rispetto delle norme in materia di trasparenza e regoli in maniera efficace l ...

Scialpinismo, sogni olimpici per l’Alta Valle Camonica

Il dado è tratto, verrebbe da dire: il dossier della candidatura di Pontedilegno-Tonale per ospitare le gare olimpiche di scialpinismo di Milano Cortina 2026 in alta Vallecamonica è stato ufficialment ...

