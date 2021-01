Covid, un pezzo di Cina torna in lockdown: mezzo milione chiusi in casa (Di lunedì 11 gennaio 2021) mezzo milione di cinesi tornano in dopo la conferma di altri 103 casi di Covid-19 segnalati in continentale, comprese 85 infezioni trasmesse a livello locale e 18 'importate' dall'estero, oltre a 76 ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021)di cinesino in dopo la conferma di altri 103 casi di-19 segnalati in continentale, comprese 85 infezioni trasmesse a livello locale e 18 'importate' dall'estero, oltre a 76 ...

fanpage : 'Sono io che sono andato a prendere quel bimbo”. Addio a un pezzo di storia del nostro Paese - 0H_I_M0 : @LauraD_74 @PaolinoNapolit7 @_Carabinieri_ @GDF Lei, oltre a non sapere e a non capire cosa voglia dire fare l’impr… - mwaliasmw : @Mariang47614228 Penso a questo punto che il vaccino faccia bene e i globalisti abbiano incaricato bilderBergoglio… - Mauro39531369 : In questi giorni vi ho letto molto,sempre sul pezzo??...un pensierino a chi nega il covid....potete sempre provarlo… - ilGatt0Pardo : Covid presente a Milano già a novembre 2019: una ragazza di 25 anni con dermatosi atipica è il nuovo «paziente 1».… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid pezzo Covid, un pezzo di Cina torna in lockdown: mezzo milione chiusi in casa Corriere Adriatico Cina, ispettori a Wuhan: parte l’indagine dell’Oms sull'origine del Covid

Ma Pechino insiste: virus nato all'estero. Un anno fa il primo morto. Nuovo focolaio nella provincia di Hebei: il capoluogo Shijiazhuang è stato ...

Covid, un pezzo di Cina torna in lockdown: mezzo milione chiusi in casa

Mezzo milione di cinesi tornano in lockdown dopo la conferma di altri 103 casi di Covid-19 segnalati in Cina continentale, comprese 85 infezioni trasmesse a livello locale e ...

Ma Pechino insiste: virus nato all'estero. Un anno fa il primo morto. Nuovo focolaio nella provincia di Hebei: il capoluogo Shijiazhuang è stato ...Mezzo milione di cinesi tornano in lockdown dopo la conferma di altri 103 casi di Covid-19 segnalati in Cina continentale, comprese 85 infezioni trasmesse a livello locale e ...