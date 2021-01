Calciomercato Napoli: la Juve vuole Milik, ma De Laurentiis non concede sconti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Calciomercato Napoli: il centravanti polacco è nel mirino dei bianconeri per rinforzare il reparto offensivo della formazione di Pirlo, ma il presidente azzurro non cede sulla richiesta. La Juve pensa sempre a Milik, ma la strada per arrivare all’attaccante polacco si inerpica fatalmente, complicandosi enormemente per via delle pretese (10-15 milioni) sempre molto alte del Leggi su 2anews (Di lunedì 11 gennaio 2021): il centravanti polacco è nel mirino dei bianconeri per rinforzare il reparto offensivo della formazione di Pirlo, ma il presidente azzurro non cede sulla richiesta. Lapensa sempre a, ma la strada per arrivare all’attaccante polacco si inerpica fatalmente, complicandosi enormemente per via delle pretese (10-15 milioni) sempre molto alte del

MatteoPedrosi : Apertura del Napoli al prestito di #Lobotka, il #Torino ora ci prova realmente. #calciomercato @CorriereGranata - DiMarzio : Le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia (rifiutate) e la richiesta del Napoli: #Milik, gli aggiornamenti sul futu… - sscalcionapoli1 : Zaccagni, il Napoli chiede un'opzione morale: offerta da 10mln al Verona: i dettagli #calciomercato - MundoNapoli : Calciomercato: al Napoli piace Meité - sportli26181512 : La Stampa - Milan in vantaggio sul Napoli per Meité del Torino: le parti sono molto vicine: Il Milan è in vantaggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli 7 gennaio, Zaccagni per giugno. Piace Macias, il ‘nuovo Aguero’ Sport Fanpage Ogni maledetto lunedì – Messaggio alla Lega calcio: vogliamo la Coppa Italia come l’FA Cup!

CALCIATORI BRUTTI - Buongiorno a tutti quelli che si stanno ancora chiedendo dove siano finiti i bonifici della Mapi Group di Manenti al ...

Inter, l'opera in 3 atti dell'Olimpico finisce con la beffa. Conte toglie un tassello, Hakimi non basta

Uno spreco di punti. È questa la sensazione che accompagna l’Inter di ritorno dalla trasferta di Roma, dopo che sul campo pesante dell’Olimpico è andato in scena ...

CALCIATORI BRUTTI - Buongiorno a tutti quelli che si stanno ancora chiedendo dove siano finiti i bonifici della Mapi Group di Manenti al ...Uno spreco di punti. È questa la sensazione che accompagna l’Inter di ritorno dalla trasferta di Roma, dopo che sul campo pesante dell’Olimpico è andato in scena ...