Ultime Notizie Roma del 10-01-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio Rosato presidente di Italia Viva Radio Popolare attacca è il Presidente del Consiglio staccare la spina del governo non noi per questo ci ha detto che ci vedremo in aula guidando ci va bene dice utilizzeremo la dialettica i nostri numeri per chi ha ragione rispetto a ritardi di questo governo Renzi ai parlamentari Italia viva avrebbe spiegato che senza risposte non abbiamo la cresima lasciamo le poltrone in un documento di 30 punti inviato al Goffredo Bettino e 6 gennaio Italia viva ha presentato le sue proposte che vanno dal messo ad autostrade dal fisco al ponte sullo stretto dalle riforme alle prossime comunali e il faraone chiede con urgenza il nuovo provvedimento per Il ristoro e non c’ha Italia non farà mancare come sempre il proprio voto oggi in tutte le Aziende Sanitarie ...