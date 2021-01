Live Parma-Lazio 0-1 diretta | avanti i biancocelesti | rete di Luis Alberto che poi sbaglia il raddoppio

(Di domenica 10 gennaio 2021) 18'st Ammonito Hernani, che sbraccia su Immobile. D'Aversa intanto manda in campo Inglese per Brugman. 15'stil gol dello spagnolo, stavolta pescato dal...

fcin1908it : LIVE Serie A, raddoppia la Lazio a Parma: in gol Caicedo - gabrielemajo : Post Edited: PARMA-LAZIO 0-2 (parziale secondo tempo): LA DIRETTA LIVE DI ILARIA MAZZONI - pasqualinipatri : 17° SERIE A | PARMA-LAZIO 0-1 (55' Luis Alberto) - zazoomblog : Parma Lazio 0-1 LIVE: Luis Alberto porta in vantaggio gli ospiti - #Parma #Lazio #LIVE: #Alberto #porta - laziopress : 17° SERIE A | PARMA-LAZIO 0-1 (55' Luis Alberto) -

Ultime Notizie dalla rete : Live Parma

Grossa opportunità per la Lazio per mettere in ghiaccio la partita. 13'st Angolo per il Parma, Hernani la mette tagliata, Leiva la tocca con la mano, ma Pairetto, giustamente, fa proseguire. 10'st GOL ...Serie A, 17a giornata Domenica 10 gennaio, ore 15 Stadio 'Ennio Tardini' di Parma PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Valenti; Sohm, ...