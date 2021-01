LIVE Fognini-Chardy, ATP Antalya in DIRETTA: match di spessore contro il transalpino (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Jeremy Chardy, sfida valida per il secondo turno del torneo di tennis maschile singolare dell’ATP Antalya 2021. Fognini-Chardy, ATP Antalya 2021: programma, orario, tv, streaming 10 gennaio–Tennis, ATP Antalya 2021: i risultati di venerdì 8 gennaio. Berrettini e Fognini agli ottavi, de Minaur risponde presente Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Jeremy Chardy, sfida valida per il secondo turno del torneo di tennis maschile singolare ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.30 Buongiorno e bentrovati alladeltra Fabioe Jeremy, sfida valida per il secondo turno del torneo di tennis maschile singolare dell’ATP2021., ATP2021: programma, orario, tv, streaming 10 gennaio–Tennis, ATP2021: i risultati di venerdì 8 gennaio. Berrettini eagli ottavi, de Minaur risponde presente Buongiorno e bentrovati alladeltra Fabioe Jeremy, sfida valida per il secondo turno del torneo di tennis maschile singolare ...

zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy ATP Antalya in DIRETTA: match di spessore contro il transalpino - #Fognini-Chardy #Antalya… - livetennisit : ATP Antalya: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Fabio Fognini e Matteo Berrettini (LIVE) - infoitsport : LIVE Fognini-Vrbensky 6-4 7-6, ATP Antalya in DIRETTA: vittoria con qualche patema nel secondo set - infoitsport : LIVE Fognini-Vrbensky 6-4 6-6, ATP Antalya in DIRETTA: il secondo set sarà deciso dal tie-break - livetennisit : ATP Antalya: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Matteo Berrettini e Fabio Fognini -