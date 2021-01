Incendio in un appartamento al quinto piano (Di domenica 10 gennaio 2021) LIVORNO - Intervento dei pompieri in via delle Sedie a Livorno per un di un edificio. E' successo questa mattina con una squadra dei vigili del fuoco ... Leggi su gazzettadilivorno (Di domenica 10 gennaio 2021) LIVORNO - Intervento dei pompieri in via delle Sedie a Livorno per un di un edificio. E' successo questa mattina con una squadra dei vigili del fuoco ...

emergenzavvf : I #vigilidelfuoco di #Lecco sono impegnati dalle 12 per l’#incendio di un appartamento al terzo piano di un palazzo… - NewSicilia : Il proprietario di casa sarebbe stato trascinato all'esterno dell'immobile dai vicini di casa #Newsicilia - genovatoday : Riva Trigoso, incendio distrugge appartamento: due persone intossicate - TgrRaiTrentino : #Fiamme nella #notte Incendio a #Ponte #Caffaro, a fuoco un'abitazione Il rogo si è sviluppato la scorsa notte in u… - Notiziedi_it : Incendio a Trastevere, fiamme in un appartamento per una stufa elettrica: ustionato un uomo -