Elisabetta Gregoraci e Briatore sempre più uniti scherzano su Instagram (Di domenica 10 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono sempre più uniti. I due, di ritorno da una vacanza a Dubai, scherzano su Instagram. Dopo l'addio della showgirl al Grande Fratello Vip, sembra tornato il sereno fra gli ex che hanno deciso di concedersi un soggiorno extra lusso negli Emirati Arabi. Con loro anche il figlio Nathan Falco che solo qualche giorno fa li aveva ripresi mentre giocavano a ping pong. Un rapporto speciale, quello fra Elisabetta e Flavio che, nonostante il divorzio, di fatto non si sono mai allontanati. Nel corso degli anni hanno continuato a vivere a poca distanza uno dall'altro, a Montecarlo, e a trascorrere le vacanze insieme. Nella Casa del GF Vip, Briatore è stato una presenza costante. Si è parlato molto di lui e ...

IL MESSAGGIO INVIATO A ELISABETTA GREGORACI: UNA MANCANZA DI RISPETTO NEI CONFRONTI DI GIULIA SALEMI? I MESSAGGI INVIATI DALLA MAMMA DI PIERPAOLO A ELISABETTA GREGORACI – Pare che innanzitutto la sign ...

IL MESSAGGIO INVIATO A ELISABETTA GREGORACI: UNA MANCANZA DI RISPETTO NEI CONFRONTI DI GIULIA SALEMI? I MESSAGGI INVIATI DALLA MAMMA DI PIERPAOLO A ELISABETTA GREGORACI – Pare che innanzitutto la sign ...