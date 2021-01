Can Yaman stavolta l’ha combinata grossa Le forze dell’ordine sono state costrette a intervenire

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 10 gennaio 2021) Can, di origini turche, è un attore che, in questo periodo, sta facendo parlare spesso di sé. Affascinante e acculturato, ha di certo conquistato il favore del pubblico femminile, e la sua carriera è in continua ascesa. Come ricorderete, è divenuto popolare grazie alla serie “Bitter Sweet” e, in seguito, ha preso parte anche a “Daydreamer – Le ali del sogno” e, in ultimo, ha recitato in “Bay Yanlis” che in Italia verrà tradotto come “Signor Sbagliato”. Tuttavia, forse, ora, sarete curiosi di sapere che cosa è accaduto di recente a questo belloccio sciupafemmine. Lo sfondo di questo divertente guaio è l’Hotel Eden che si trova proprio al centro della Capitale. Can, in questi giorni, sta alloggiando in questa struttura, poiché è stato ingaggiato come nuovo testimonial per la De Cecco. Comunque sia, per la cronaca, sarà uno spot da non sottovalutare dato ...