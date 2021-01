Tutti gli amori di Cristiano Malgioglio (Di sabato 9 gennaio 2021) Cristiano Malgioglio è nato il 23 aprile del 1945 a Ramacca, in Sicilia: lascia la sua terra natale subito dopo il diploma per andare a vivere dalla sorella a Genova. Prima di diventare cantautore, ha lavorato come impiegato alle poste: qui ha avuto modo di conoscere alcuni personaggi dell’ambiente della musica e dello spettacolo, tra cui Gino Paoli e Fabrizio De Andrè. Sarà proprio De Andrè a metterlo in contatto con la prima casa discografica. Ha esordito come autore nel 1972, scrivendo Amo per Donatella Morelli. Cristiano, oltre ad essere un interprete, ha scritto per artisti di fama, tra cui: Giuni Russo, Mina, Orietta Berti, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Rita Pavone, Patty Pravo, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Franco Califano e molti altri. Durante la sua partecipazione al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021)è nato il 23 aprile del 1945 a Ramacca, in Sicilia: lascia la sua terra natale subito dopo il diploma per andare a vivere dalla sorella a Genova. Prima di diventare cantautore, ha lavorato come impiegato alle poste: qui ha avuto modo di conoscere alcuni personaggi dell’ambiente della musica e dello spettacolo, tra cui Gino Paoli e Fabrizio De Andrè. Sarà proprio De Andrè a metterlo in contatto con la prima casa discografica. Ha esordito come autore nel 1972, scrivendo Amo per Donatella Morelli., oltre ad essere un interprete, ha scritto per artisti di fama, tra cui: Giuni Russo, Mina, Orietta Berti, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Rita Pavone, Patty Pravo, Iva Zanicchi, Ornella Vanoni, Franco Califano e molti altri. Durante la sua partecipazione al ...

SusannaCeccardi : I morti in America ???? dopo gli scontri sono ben 4. Tutti sostenitori di Trump. Si fosse trattato al contrario di un… - petergomezblog : La strage di Viareggio senza colpevoli. In Cassazione prescritti gli omicidi colposi delle 32 vittime. Appello bis… - borghi_claudio : @JoggerSimone @cispina15 Tutti esultano per l'arrivo delle dittature finchè il dittatore non gli impone di leccargl… - Alice_Caccamo00 : @SasatoreS @Croccantino6 @goawayimshy Ma voi chi scusa? Io sto parlando con te a tu per tu. Tu hai risposto ad un m… - andytax1976 : RT @gioveron: Caro @GiuseppeConteIT devi correre piu forte che puoi a vaccinarci tutti, ma forte pero', correre a gambe levate, perche senn… -