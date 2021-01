"Sono stato io a portarlo in ospedale". Gli ultimi istanti di vita di Solange - (Di sabato 9 gennaio 2021) Novella Toloni Dal malore al ricovero in ospedale fino al ritorno a casa, il racconto degli ultimi giorni di vita del sensitivo toscano fatto dal direttore di 50 Canale l'ultimo ad aver visto in vita Solange "Paolo era sul divano ormai privo di vita. È stato doloroso vederlo così", comincia dalla fine il racconto di Nicola Rossi, direttore di 50 Canale, sulla tragica morte di Solange. L'amministratore delegato dell'emittente televisiva toscana - dove lavorava da anni il sensitivo - è stato l'ultimo, insieme a una collega, a vedere vivo Paolo Bucinelli. Intervistato da La Nazione Rossi ha raccontato gli ultimi istanti di vita di Solange. ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 gennaio 2021) Novella Toloni Dal malore al ricovero infino al ritorno a casa, il racconto degligiorni didel sensitivo toscano fatto dal direttore di 50 Canale l'ultimo ad aver visto in"Paolo era sul divano ormai privo di. Èdoloroso vederlo così", comincia dalla fine il racconto di Nicola Rossi, direttore di 50 Canale, sulla tragica morte di. L'amministratore delegato dell'emittente televisiva toscana - dove lavorava da anni il sensitivo - èl'ultimo, insieme a una collega, a vedere vivo Paolo Bucinelli. Intervida La Nazione Rossi ha raccontato glididi. ...

LucaBizzarri : Secondo me le parole di Conte su Trump sono un po’ troppo forti. Va bene che già il Ministro degli Esteri era stato… - SusannaCeccardi : I morti in America ???? dopo gli scontri sono ben 4. Tutti sostenitori di Trump. Si fosse trattato al contrario di un… - matteorenzi : Poco fa sono stato ospite a Tg2Post. Ecco la mia intervista - LibertaMario : RT @ManuelaBellipan: Casalino comunica da #palazzoGigi che lo stallo ora è dovuto ad IV perché ha chiesto 24 H per leggere il testo, testo… - lizdog : @FranzvonFlach90 @GretaForse Sai che tarantelle... stai male? Io sono stato più male di te. Nosense proprio -

Ultime Notizie dalla rete : Sono stato "Sono stato io a portarlo in ospedale". Gli ultimi istanti di vita di Solange ilGiornale.it Arezzo, scatta allarme per furto in abitazione ma erano sei quindicenni che giravano video nel giardino

Scatta allarme furto in abitazione, ma al loro arrivo i carabinieri trovano non dei ladri ma sei quindicenni impegnati a girare un video .

CdS – Smentito l’interesse dell’Inter per Caicedo: Fiorentina in pole, ma Lotito non cede

In seguito alle voci circolate nel pomeriggio di ieri, sono state immediatamente smentite da più parti le informazioni di mercato secondo cui l’Inter fosse interessa interessata a Felipe Caicedo. Il c ...

Scatta allarme furto in abitazione, ma al loro arrivo i carabinieri trovano non dei ladri ma sei quindicenni impegnati a girare un video .In seguito alle voci circolate nel pomeriggio di ieri, sono state immediatamente smentite da più parti le informazioni di mercato secondo cui l’Inter fosse interessa interessata a Felipe Caicedo. Il c ...