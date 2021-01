Roger Federer rinuncia agli Australian Open 2021/ “Prima la famiglia”

(Di sabato 9 gennaio 2021)e spiega: "la". Non ha voluto imporre loro la quarantena o separarsi per molte settimane.

RadioItaliaIRIB : Roger Federer non parteciperà agli Australian Open, ecco perché - TennisWorldit : Roddick: 'Il forfait di Roger Federer a Melbourne ci dà un'indicazione precisa' - infoitsport : Courier: 'Dovremmo essere grati di poter rivedere Roger Federer in campo' - infoitsport : Andre Sa rivela il vero motivo del forfait di Roger Federer all'Australian Open: “Ho 39 anni, quattro bambini, ho v… - lnzpcr : Eccoci. -

Ultime Notizie dalla rete : Roger Federer

Prima parte di una chiacchierata con il fondatore di settesei.it, il sito che propone in italiano una selezione di analisi statistiche sul tennis professionistico, tra cui gli articoli pubblicati su T ...Roger Federer rinuncia agli Australian Open 2021 e spiega: "Prima la famiglia". Non ha voluto imporre loro la quarantena o separarsi per molte settimane.