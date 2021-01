iMessage e FaceTime | in arrivo le app per Windows e Android

LlorenteSZN_ : @bloodinho_fcb Sta nevicando un po 'oggi dcp @LlorenteSZN_ a: - invia 4 messaggi al gruppo su questo - inviato com… - AppleRTweet : RT @KillySerra: @Apple , missà che è arrivato il momento di rendere disponibili i tuoi servizi non solo sui dispositivi Apple ???? #WhatsApp… - KillySerra : @Apple , missà che è arrivato il momento di rendere disponibili i tuoi servizi non solo sui dispositivi Apple ????… - MemozJuan : @RicardoF3ar Bro yo no tengo iMessage ni FaceTime -

Ultime Notizie dalla rete : iMessage FaceTime

tuttoteK

Secondo quanto riportato dagli ultimi rumors Apple starebbe pensando di sviluppare le applicazioni FaceTime e iMessage per Windows e Android.Hello guys in this guide, I am gonna tell you about Your Apple ID Has Been Disabled – How To Fix. So read this article, step by step so you may understand it in a better way. Guide: Your Apple ID Has ...