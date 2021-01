Goggia: 'A St. Anton bisogna aggredire e io ho le idee chiare' (Di sabato 9 gennaio 2021) "Ho messo insieme i pezzi, le idee sono chiare". Il tono di Sofia Goggia è disteso, trasmette ottimismo. Sankt Anton è una novità per tutte, anche per una come lei che su quella pista vinse nel 2013 ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 gennaio 2021) "Ho messo insieme i pezzi, lesono". Il tono di Sofiaè disteso, trasmette ottimismo. Sanktè una novità per tutte, anche per una come lei che su quella pista vinse nel 2013 ...

Gazzetta_it : #Goggia: 'A #StAnton bisogna aggredire e io ho le idee chiare' @AlpineSkiWC - Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: Un proiettile a St. Anton! Sofia Goggia fa uno sport a parte in discesa. Prova memorabile. Ha dato più di un secondo al… - henryejune : RT @GeorgeSpalluto: Un proiettile a St. Anton! Sofia Goggia fa uno sport a parte in discesa. Prova memorabile. Ha dato più di un secondo al… - GeorgeSpalluto : Un proiettile a St. Anton! Sofia Goggia fa uno sport a parte in discesa. Prova memorabile. Ha dato più di un second… - CatelliRossella : Sci, occasione Goggia a St. Anton: 'Le idee sono chiare' -