Francesco Rutelli | chi è | età | libri | carriera | cosa fa oggi | figli | vita privata | Barbara Palombelli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 gennaio 2021) Torna l’appuntamento con Verissimo in onda, sabato 9 gennaio, come sempre su Canale 5. In studio ci sarà la coppia formata da. I due, da quarant’anni insieme, si racconteranno in una lunga ed emozionante intervista.: chi è, età,, attività politicaè nato a Roma il 14 giugno del 1954 ed è un noto politico e dirigente italiano. Ha studiato prima presso il Liceo classico Massimiliano Massimo, poi al Liceo classico statale Socrate dove si è diplomato. Si è successivamente iscritto alla facoltà di Architettura dell’Università La Sapienza, ma dopo 22 esami non è riuscito a terminare gli studi, preferendo a questi la politica. ...