Fiumicino | scivola e cade in mare | morto 56enne

(Di sabato 9 gennaio 2021) Terribile disgrazia nel pomeriggio di oggi, 9 gennaio 2021, a, dove intorno alle 17:00 un uomo di 56 anni, ispettore di carico, èto inmentre cercava di scendere dalla biscaglina ed èmentre effettuava delle operazioni su una piattaforma petrolifera a circa 4 miglia dalla costa. Il grave incidente sul lavoro si è consumato al largo di: l’uomo è stato soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera a bordo della quale è stata tentata la rianimazione. All’arrivo in darsena, c’erano l’automedica dell’Ares118 e i volontari della Misericordia accorsi in aiuto del 118 da piazzale Mediterraneo. Purtroppo a niente sono serviti il massaggio cardiaco e i tentativi di rianimazione da parte di tutti i soccorritori intervenuti. “Voglio esprimere le mie più sentite ...

