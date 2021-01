Cristiano Malgioglio è felicemente innamorato: la confessione a Verissimo (Di sabato 9 gennaio 2021) Eccentrico, esuberante ma segnato anche da una fragilità di fondo che non tutti conoscono. Cristiano Malgioglio si racconta a Verissimo dopo la travolgente esperienza al Grande Fratello Vip. Ma non solo tv: a fargli battere il cuore adesso c’è un ragazzo davvero speciale, come rivela a sorpresa il paroliere. Cristiano Malgioglio: dal GF Vip a Verissimo Reduce dall’avventura a Cinecittà, Cristiano Malgioglio si racconta a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Nella Casa del Grande Fratello Vip ha sfoggiato le sue doti più importanti: non solo simpatia ed esuberanza, ma anche un animo profondo segnato da periodi non proprio idilliaci della sua vita. Star a 360°, il paroliere ha fatto il suo ingresso nella Casa a fine novembre ed è ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Eccentrico, esuberante ma segnato anche da una fragilità di fondo che non tutti conoscono.si racconta adopo la travolgente esperienza al Grande Fratello Vip. Ma non solo tv: a fargli battere il cuore adesso c’è un ragazzo davvero speciale, come rivela a sorpresa il paroliere.: dal GF Vip aReduce dall’avventura a Cinecittà,si racconta anel salotto di Silvia Toffanin. Nella Casa del Grande Fratello Vip ha sfoggiato le sue doti più importanti: non solo simpatia ed esuberanza, ma anche un animo profondo segnato da periodi non proprio idilliaci della sua vita. Star a 360°, il paroliere ha fatto il suo ingresso nella Casa a fine novembre ed è ...

