Tesla Model Y - Negli Usa spunta la versione Standard Range (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Tesla ha introdotto Negli Stati Uniti un nuovo Modello base della Model Y: parliamo della Standard Range a trazione posteriore, disponibile a partire da 41.990 dollari, pari a 34.302 euro al cambio attuale. Si tratta di otto mila dollari in meno rispetto alla Long Range Dual Motor a trazione integrale. Con gli incentivi governativi, inoltre, i clienti americani possono ordinare la vettura a 35.690 dollari, pari a poco più di 29.000 euro al cambio attuale. 390 km di autonomia. La Model Y Standard Range, annunciata nel 2019 ma mai resa disponibile fino ad oggi, dichiara 390 km di autonomia nel ciclo Epa e un tempo di 5,3 secondi per toccare le 60 miglia all'ora da ferma. I valori relativi a potenza massima e capacità ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 8 gennaio 2021) Laha introdottoStati Uniti un nuovolo base dellaY: parliamo dellaa trazione posteriore, disponibile a partire da 41.990 dollari, pari a 34.302 euro al cambio attuale. Si tratta di otto mila dollari in meno rispetto alla LongDual Motor a trazione integrale. Con gli incentivi governativi, inoltre, i clienti americani possono ordinare la vettura a 35.690 dollari, pari a poco più di 29.000 euro al cambio attuale. 390 km di autonomia. La, annunciata nel 2019 ma mai resa disponibile fino ad oggi, dichiara 390 km di autonomia nel ciclo Epa e un tempo di 5,3 secondi per toccare le 60 miglia all'ora da ferma. I valori relativi a potenza massima e capacità ...

bamboozledcrow : Imma buy tesla model 69 @elonmusk - Automoto_it : In molti danno per certo il via di produzione nel 2022, per il terzo modello cinese di #Tesla. Listino prezzi previ… - kimbro_1 : @LEADER_TRADING Tesla model x and a Porsche 911 - alessiosergi2 : #Ford Mach E è disponibile con una batteria fino a 99 kWh, ma avrà più autonomia di #Tesla Model Y? - AutoElettrica : Tesla amplia la rete dei Supercharger al Nord e al Sud Italia: Il marchio Tesla sta continuando la propria scalata… -