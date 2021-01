"Qui il Dpcm di Conte non vale" Il prete sfida Conte e fa ricorso (Di venerdì 8 gennaio 2021) Francesca Bernasconi In 17 giocavano nel cortile dell'oratorio e i vigili multano la parrocchia per non aver rispettato le norme anti-Covid. Ma il prete non ci sta e fa ricorso, invocando i Patti Lateranensi Una multa da 533 euro per aver violato le norme anti-Covid. Ma la parrocchia di Chivasso non sembra essere intenzionata a pagare, dato che ha presentato ricorso al prefetto di Torino, per chiedere l'annullamento della sanzione. Il motivo? Secondo quanto riportato dalla Stampa, nel ricorso si legge: "L'articolo 9 del Concordato prevede che la forza pubblica non possa entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica, salvo i casi di urgente necessità". Quindi, dato che "le attività di controllo a campione non sono, per ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Francesca Bernasconi In 17 giocavano nel cortile dell'oratorio e i vigili multano la parrocchia per non aver rispettato le norme anti-Covid. Ma ilnon ci sta e fa, invocando i Patti Lateranensi Una multa da 533 euro per aver violato le norme anti-Covid. Ma la parrocchia di Chivasso non sembra essere intenzionata a pagare, dato che ha presentatoal prefetto di Torino, per chiedere l'annullamento della sanzione. Il motivo? Secondo quanto riportato dalla Stampa, nelsi legge: "L'articolo 9 del Concordato prevede che la forza pubblica non possa entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica, salvo i casi di urgente necessità". Quindi, dato che "le attività di controllo a campione non sono, per ...

