Liga 2020 2021 | Real Madrid frenato dalla neve | giocatori bloccati in aereo

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ildi Zinedine Zidane è statoiberica. Questo è il breve e goliardico riassunto di quanto accaduto all’organico madrileno, bloccato inper tre ore complessiva, in occasione del viaggio verso Pamplona. I Blancos dovrebbero disputare un incontro con l’Osasuna, valido per la diciottesima giornata dellaspagnola, sebbene il maltempo non abbia consentito ai madrileni di viaggiare. Ilchiederà di anticipare la sfida alle ore 12.00, precedentemente fissata alle 21.00 del medesimo giorno, il 9 gennaio. SportFace.

Calcio d'Angolo

