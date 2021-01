"Da quando la Botteri ha lasciato...". Striscia, inchiesta pesantissima sulla Rai: quanti soldi spreca ancora in Cina (Di venerdì 8 gennaio 2021) Striscia la Notizia ha fornito diverse anticipazioni sul nuovo appuntamento con “Rai Scoglio 24”, il canale ‘dedicato' a Viale Mazzini che è pronto a tornare in onda per raccontare i nuovi sviluppi dell'inchiesta sugli sprechi della tv di Stato. In particolare nella puntata di stasera, venerdì 8 gennaio, l'inviato Pinuccio indaga sullo studio Rai di Pechino: da agosto 2020, infatti, l'ufficio di corrispondenza, orfano di Giovanna Botteri, sarebbe inutilizzato, dato che le corrispondenze che riguardano Cina, Giappone e Sud-Est asiatico vengono realizzate direttamente a Roma. Al tg satirico di Antonio Ricci risulta che la Rai starebbe ancora pagando circa 300mila euro l'anno per il personale cinese, altri 300mila per la sede e circa 40mila per l'appartamento che era stato riservato alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021)la Notizia ha fornito diverse anticipazioni sul nuovo appuntamento con “Rai Scoglio 24”, il canale ‘dedicato' a Viale Mazzini che è pronto a tornare in onda per raccontare i nuovi sviluppi dell'sugli sprechi della tv di Stato. In particolare nella puntata di stasera, venerdì 8 gennaio, l'inviato Pinuccio indaga sullo studio Rai di Pechino: da agosto 2020, infatti, l'ufficio di corrispondenza, orfano di Giovanna, sarebbe inutilizzato, dato che le corrispondenze che riguardano, Giappone e Sud-Est asiatico vengono realizzate direttamente a Roma. Al tg satirico di Antonio Ricci risulta che la Rai starebbepagando circa 300mila euro l'anno per il personale cinese, altri 300mila per la sede e circa 40mila per l'appartamento che era stato riservato alla ...

giovanni_509 : @niccolo_bonato @CarloCalenda @fabriziobarca Quando di fianco c'era Giovanna Botteri, che grazie a Dio per quanto r… - caterita2008 : @semplici8 @paolinab @Voormas @JessRab94943151 @klaatu29 @er_tenebra @alinocomicon @Lukazzu @wshaper @Happy4Trigger… - Fusillide : RT @Angelin97458545: @SerglocSergio Visto ieri notte a Linea notte in direttissima. Quando ho visto il tipo che si avvicinava a lui, ho avu… - SerglocSergio : RT @Angelin97458545: @SerglocSergio Visto ieri notte a Linea notte in direttissima. Quando ho visto il tipo che si avvicinava a lui, ho avu… - Angelin97458545 : @SerglocSergio Visto ieri notte a Linea notte in direttissima. Quando ho visto il tipo che si avvicinava a lui, ho… -