Covid, record di morti negli Usa: 4mila in 24 ore

Gli Stati Uniti hanno fatto registrare il record di 4.000 morti in 24 ore. Lo rivelano i dati della Johns Hopkins University. I nuovi casi di contagio sono stati 265.000.

È il cuore del contagio, l’epicentro del dramma americano. L’anno nuovo non è cominciato sotto i migliori auspici in California, dove in questi giorni si assiste a un nuovo picco, con l’ultimo record ...

Gli Stati Uniti hanno fatto registrare il record di 4.000 morti in 24 ore. Lo rivelano i dati della Johns Hopkins University. I nuovi casi di contagio sono stati 265.000.

