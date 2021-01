12 Ore del Golfo in TV e streaming: dove vederla, orari e programma. C’è Valentino Rossi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mancano poche ore al via dell’edizione 2021 della 12 Ore del Golfo, competizione che apre la stagione endurance del motorsport. L’emergenza sanitaria ha portato ad uno slittamento della competizione che da metà dicembre è stata ricollocata a gennaio. La 10^ edizione della Gulf 12h sarà in un certo senso inedita vista la location in cui verrà disputata. La prova verrà infatti svolta all’interno del Bahrain International Circuit e non ad Abu Dhabi, pista che ha sempre accolto i protagonisti di questa manifestazione. Valentino Rossi e Luca Marini, vincitori nel 2019 della classe PRO-Am, si rimettono in gioco con una Ferrari 488 GT3 #46 gestita dal Kessel Racing. Accanto a loro ci sarà il fedele amico Alessio Salucci, iscritto con i due fratelli anche nella scorsa edizione di questa prova. Tra le GT3, la classe regina, spiccano McLaren, ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) Mancano poche ore al via dell’edizione 2021 della 12 Ore del, competizione che apre la stagione endurance del motorsport. L’emergenza sanitaria ha portato ad uno slittamento della competizione che da metà dicembre è stata ricollocata a gennaio. La 10^ edizione della Gulf 12h sarà in un certo senso inedita vista la location in cui verrà disputata. La prova verrà infatti svolta all’interno del Bahrain International Circuit e non ad Abu Dhabi, pista che ha sempre accolto i protagonisti di questa manifestazione.e Luca Marini, vincitori nel 2019 della classe PRO-Am, si rimettono in gioco con una Ferrari 488 GT3 #46 gestita dal Kessel Racing. Accanto a loro ci sarà il fedele amico Alessio Salucci, iscritto con i due fratelli anche nella scorsa edizione di questa prova. Tra le GT3, la classe regina, spiccano McLaren, ...

luigidimaio : Quanto sta accadendo a Washington in queste ore è gravissimo. Un vero e proprio sfregio alla democrazia, un attacco… - ilpost : Nominalmente Trump è ancora il comandante in capo del paese, ma nelle ultime ore sembra che sia stato di fatto aggi… - lorepregliasco : Un Trump quasi irriconoscibile legge un messaggio conciliante in cui per la prima volta ammette che è finita e che… - Brizioful : RT @AlekosPrete: Mentre fingono di condannare l'assalto a Capitol Hill soffiano sul fuoco del risentimento. La prima pagina di Libero di og… - ViteAnto : RT @RepubblicaTv: Assalto alla democrazia, le ore che hanno ferito l'America - Il videoracconto: Il comizio di Trump che arringa i suoi sos… -

Ultime Notizie dalla rete : Ore del 12 Ore del Golfo, Valentino Rossi in pista con la Ferrari in Bahrain. FOTO Sky Sport Trump rimosso da Facebook: Mark Zuckerberg spiega la decisione

Grande caos nelle ultime ore oltreoceano: Mark Zuckerberg ha deciso di rimuovere Donald Trump da Facebook. La spiegazione sembra non lasciare dubbi ...

Lotto e Superenalotto: estrazione completa di oggi Giovedì 07 Gennaio

Avete la possibilità di seguire la diretta delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Supernalotto. Le estrazioni del lotto avvengono 3 giorni alla settimana, precisamente Martedì, Giovedì e Sabato sempre ...

Grande caos nelle ultime ore oltreoceano: Mark Zuckerberg ha deciso di rimuovere Donald Trump da Facebook. La spiegazione sembra non lasciare dubbi ...Avete la possibilità di seguire la diretta delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Supernalotto. Le estrazioni del lotto avvengono 3 giorni alla settimana, precisamente Martedì, Giovedì e Sabato sempre ...