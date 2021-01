Prossimo turno Serie A 2020/2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) : date e partite in programma La Serie A 2020/21 si appresta a vivere la 17ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2020/2021, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 17ª Giornata (9-11 gennaio 2020) Sabato 9 gennaio Ore 15.00, BENEVENTO-ATALANTA (SKY) Ore 18.00, GENOA-BOLOGNA (SKY) Ore 20.45, MILAN-TORINO (DAZN) Domenica 10 gennaio Ore 12.30, ROMA-TORINO (DAZN) Ore 15.00, VERONA-CROTONE (DAZN) Ore 15.00, PARMA-LAZIO (SKY) Ore 15.00, UDINESE-NAPOLI (SKY) Ore 18.00, FIORENTINA-CAGLIARI (SKY) Ore 20.45, JUVENTUS-SASSUOLO (SKY) Lunedì 11 gennaio Ore 20.45, SPEZIA-SAMPDORIA (SKY) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 17ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 17ª Giornata (9-11 gennaio) Sabato 9 gennaio Ore 15.00, BENEVENTO-ATALANTA (SKY) Ore 18.00, GENOA-BOLOGNA (SKY) Ore 20.45, MILAN-TORINO (DAZN) Domenica 10 gennaio Ore 12.30, ROMA-TORINO (DAZN) Ore 15.00, VERONA-CROTONE (DAZN) Ore 15.00, PARMA-LAZIO (SKY) Ore 15.00, UDINESE-NAPOLI (SKY) Ore 18.00, FIORENTINA-CAGLIARI (SKY) Ore 20.45, JUVENTUS-SASSUOLO (SKY) Lunedì 11 gennaio Ore 20.45, SPEZIA-SAMPDORIA (SKY) Leggi su Calcionews24.com

Aquila6811 : RT @GeorgeSpalluto: Gianluca Mager torna al successo a Delray Beach, battendo Ryan Harrison in rimonta con lo score di 36 61 64 (annullando… - Fabiolix3 : @illusioneottica Lo immaginavo che ci sarebbe stato il 'Coglione' di turno che avrebbe auspicato una cosa simile an… - apicella57 : RT @GeorgeSpalluto: Gianluca Mager torna al successo a Delray Beach, battendo Ryan Harrison in rimonta con lo score di 36 61 64 (annullando… - GeorgeSpalluto : Gianluca Mager torna al successo a Delray Beach, battendo Ryan Harrison in rimonta con lo score di 36 61 64 (annull… - findomitalia : RT @Goddess_Tiger1: Vi è una specie più debole, tremendamente vulnerabile, che non riesce a mettersi l’anima in pace. Ecco come si è presen… -

Ultime Notizie dalla rete : Prossimo turno Serie A, il calendario del prossimo turno Sky Sport Tennis, ATP Delray Beach 2021: Gianluca Mager vince con grinta contro Ryan Harrison e conquista il 2° turno

Sofferenza e determinazione. Gianluca Mager centra l'obiettivo e pur senza brillare conquista l'accesso al secondo turno dell'ATP di Delray Beach (Stati Uniti). Sul cemento della Florida il tennista i ...

Federico Chiesa stende il Milan, la Juventus si impone a San Siro per tre a uno

Alla vigilia della sfida tra Juventus e Milan, i bianconeri di Andrea Pirlo partivano esclusi dalla lotta per il titolo: troppi secondo alcuni i 10 punti di svantaggio accumulati (7 se si considera ch ...

Sofferenza e determinazione. Gianluca Mager centra l'obiettivo e pur senza brillare conquista l'accesso al secondo turno dell'ATP di Delray Beach (Stati Uniti). Sul cemento della Florida il tennista i ...Alla vigilia della sfida tra Juventus e Milan, i bianconeri di Andrea Pirlo partivano esclusi dalla lotta per il titolo: troppi secondo alcuni i 10 punti di svantaggio accumulati (7 se si considera ch ...