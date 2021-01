Politico spara dal balcone | Sgarbi lo difende | Era un gioco con il figlio

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 gennaio 2021) “Mi sembra veramente inverosimile che in un clima di proibizione, di tortura, di moralismo in cui tutti in realtà odiano gli altri, si possa tentare di incriminare e richiedere le dimissioni a un padre, Leonardo Iaccarino, presidente del consiglio comunale di Foggia, il quale sta con ila casa sua a capodanno a giocare”. Vittorio, con un video su Facebook, prende le difese nel caso che vede protagonista Iaccarino, il quale la notte di San Silvestro ha esploso alcuni colpi di pistola a salve daldi casa. In virtù dell’accaduto, i consiglieri di maggioranza e opposizione del comune di Foggia hanno presentato nei confronti dello stesso Iaccarino, ex Forza Italia, una mozione di sfiducia., per dare forza al suo ragionamento, commenta anche l’episodio di un bambino che a Taranto, sempre a ...