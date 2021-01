In arrivo una versione vip di Uomini e Donne? Ecco l’indiscrezione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Voci di corridoio raccontano che Uomini e Donne, lo storico programma di Maria De Filippi, potrebbe avere una versione Vip. A riportare la notizia ci avrebbe pensato Amedeo Venza dalle sue storie su Instagram. Una vera e propria rivoluzione alla quale Maria De Filippi e Mediaset starebbero pensando proprio in questi giorni. Ma c’è di più. Secondo il gossip che in queste ore sta facendo il giro del web, la versione vip di Uomini e Donne potrebbe essere trasmessa in prima serata! E, per concludere con la ciliegina sulla torta, Amedeo Venza ha dichiarato che una delle opinioniste di questo nuovo format di Uomini e Donne potrebbe essere una vecchia fiamma del programma. Parliamo dell’influencer Giulia De Lellis, che durante il suo percorso come ... Leggi su trendit (Di giovedì 7 gennaio 2021) Voci di corridoio raccontano che, lo storico programma di Maria De Filippi, potrebbe avere unaVip. A riportare la notizia ci avrebbe pensato Amedeo Venza dalle sue storie su Instagram. Una vera e propria rivoluzione alla quale Maria De Filippi e Mediaset starebbero pensando proprio in questi giorni. Ma c’è di più. Secondo il gossip che in queste ore sta facendo il giro del web, lavip dipotrebbe essere trasmessa in prima serata! E, per concludere con la ciliegina sulla torta, Amedeo Venza ha dichiarato che una delle opinioniste di questo nuovo format dipotrebbe essere una vecchia fiamma del programma. Parliamo dell’influencer Giulia De Lellis, che durante il suo percorso come ...

Corriere : ?? È in arrivo un nuovo Dpcm, su cui si comincerà a discutere nel fine settimana per farlo entrare in vigore il 16 g… - DiMarzio : #Pirlo lo aspettava, lo voleva a tutti i costi. #Chiesa lo ripaga segnando in una delle partite più difficili. Il r… - regionetoscana : 700 anni dalla morte di #Dante. Date importanti il #25marzo e il #14maggio giornate 'dantesche'. In arrivo un docum… - trashchoc1 : RT @trash_italiano: In arrivo una versione vip di Uomini e Donne in prima serata? Ecco l’indiscrezione - MissAd_ : Quando è terminata la seconda ondata visto che si parla di una terza ondata in arrivo? No, perché i contagi non son… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo una Meteo: ALTRA NEVE anche IN PIANURA in arrivo. LE ZONE/REGIONI più a RISCHIO 3bmeteo Jeep Grand Cherokee L

Aspettando l’arrivo della rinnovata versione ‘classica’, anche per l’Europa, è stata svelata la nuova Jeep Grand Cherokee L. La ‘L’ sta per large e permette di ospitare tre file di sedili, con sette p ...

Che Dio ci aiuti 6, oggi i primi due episodi della nuova stagione girata ad Assisi. Trama e anticipazioni

Oggi, giovedì 7 gennaio 2021, su Rai 1 in prima serata ci sono i primi due episodi della nuova stagione della sere girata ad Assisi, Che Dio ci aiuti 6. La stagione prevede 20 nuovi episodi suddivisi ...

Aspettando l’arrivo della rinnovata versione ‘classica’, anche per l’Europa, è stata svelata la nuova Jeep Grand Cherokee L. La ‘L’ sta per large e permette di ospitare tre file di sedili, con sette p ...Oggi, giovedì 7 gennaio 2021, su Rai 1 in prima serata ci sono i primi due episodi della nuova stagione della sere girata ad Assisi, Che Dio ci aiuti 6. La stagione prevede 20 nuovi episodi suddivisi ...