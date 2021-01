Gosens, nessun difensore come lui in Serie A: battuto anche Kolarov (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cotninua a volare l'Atalanta che dopo le cinque reti segnate al Sassuolo si conferma macchina da gol anche contro il Parma. Secco il 3-0 dell'ultima giornata nel giorno dell'Epifania. Ancora protagonisti Muriel, Zapata ma soprattutto Robin Gosens.Proprio l'esterno tedesco, grazie alla rete e all'assist fornito ai compagni contro il Ducali ha tagliato un traguardo record in Serie A. come riporta Opta, infatti, dal suo esordio in Serie A nel 2017/18, Gosens è il difensore che ha preso parte a più reti nel massimo campionato italiano con ben 32 partecipazioni frutto di 18 gol personali e 14 assistenze per i compagni. Il terzino, all'occorrenza vera e propria ala, ha superato chi deteneva fino ad ora lo scettro di migliore ovvero Aleksandar Kolarov, fermo ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 7 gennaio 2021) Cotninua a volare l'Atalanta che dopo le cinque reti segnate al Sassuolo si conferma macchina da golcontro il Parma. Secco il 3-0 dell'ultima giornata nel giorno dell'Epifania. Ancora protagonisti Muriel, Zapata ma soprattutto Robin.Proprio l'esterno tedesco, grazie alla rete e all'assist fornito ai compagni contro il Ducali ha tagliato un traguardo record inA.riporta Opta, infatti, dal suo esordio inA nel 2017/18,è ilche ha preso parte a più reti nel massimo campionato italiano con ben 32 partecipazioni frutto di 18 gol personali e 14 assistenze per i compagni. Il terzino, all'occorrenza vera e propria ala, ha superato chi deteneva fino ad ora lo scettro di migliore ovvero Aleksandar, fermo ...

