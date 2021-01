Cosa (non) abbiamo imparato dalla Cina nel 2020. Scrive Pelaggi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 2020 verrà indubbiamente ricordato come l’anno della peggiore pandemia del secolo e probabilmente come l’inizio di un nuovo percorso dell’economia. Ci sarà un prima e dopo Covid-19 per la finanza e i mercati. Il 2020 ha segnato un altro punto di non ritorno, è stato l’anno della proiezione assertiva della Repubblica popolare cinese in Occidente. Fino allo scorso anno la rappresentazione della Cina correva su un doppio binario: quello di un Paese in via di sviluppo ancora ferito dal colonialismo occidentale degli scorsi secoli e l’immagine di una potenza economica in vertiginosa ascesa con capacità di sviluppo tecnologico immense. Un attore internazionale che agiva in maniera sostanzialmente diversa rispetto agli altri stati, con parole d’ordine che andavano da win-win a “coesistenza pacifica” passando per “armoniosa convenienza” ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilverrà indubbiamente ricordato come l’anno della peggiore pandemia del secolo e probabilmente come l’inizio di un nuovo percorso dell’economia. Ci sarà un prima e dopo Covid-19 per la finanza e i mercati. Ilha segnato un altro punto di non ritorno, è stato l’anno della proiezione assertiva della Repubblica popolare cinese in Occidente. Fino allo scorso anno la rappresentazione dellacorreva su un doppio binario: quello di un Paese in via di sviluppo ancora ferito dal colonialismo occidentale degli scorsi secoli e l’immagine di una potenza economica in vertiginosa ascesa con capacità di sviluppo tecnologico immense. Un attore internazionale che agiva in maniera sostanzialmente diversa rispetto agli altri stati, con parole d’ordine che andavano da win-win a “coesistenza pacifica” passando per “armoniosa convenienza” ...

mariocalabresi : Cosa sarebbe successo se i manifestanti del #BlackLivesMatter fossero entrati con la forza nel Capitol e avessero o… - Davide : Una cosa va precisata, perché magari non tutti hanno seguito la giornata di Washington: gli squadristi al Campidogl… - matteosalvinimi : Daniele Capezzone: 'Il governo? È mezzanotte del 5 gennaio e le famiglie italiane non sanno cosa avverrà il 7. Ma s… - Fit_Girl34 : RT @UnoFRAtanti: Hanno ammazzato quattro presidenti e oggi dicono che in America una cosa così non è mai successa prima ? #Trump - thelastyoonie : @thepinkyofjimin Si, ma io non capivo cosa c'entrasse quella materia in un istituto d'arte ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa non Regole zona arancione 9 e 10 gennaio: cosa si può e non si può fare Money.it Covid, tra gli Stati con i numeri migliori ci sono quelli socialisti

"A questo punto occorre insistere sulla necessità di garantire a tutti i cittadini del mondo l’accesso, oltre che a diagnosi e cure, al vaccino" ...

Gazzelle “Belva” in uscita il 29 gennaio

Dopo le grandi soddisfazioni degli ultimi mesi, GAZZELLE continua a regalare forti emozioni ai suoi fan e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “BELVA” (Maciste Dischi/Artist First)! Il brano, prodo ...

"A questo punto occorre insistere sulla necessità di garantire a tutti i cittadini del mondo l’accesso, oltre che a diagnosi e cure, al vaccino" ...Dopo le grandi soddisfazioni degli ultimi mesi, GAZZELLE continua a regalare forti emozioni ai suoi fan e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “BELVA” (Maciste Dischi/Artist First)! Il brano, prodo ...