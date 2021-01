«Sovversione» | arrestate 53 persone a Hong Kong

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L’ennesimo attacco al fronte democratico diè stato inflitto nella giornata di ieri con il maxi arresto di 53, tra attivisti di primo piano ed ex deputati dell’opposizione, accusate di aver violato la legge sulla sicurezza nazionale. Si tratta della più grande retata sotto l’ombrello della norma entrata in vigore lo scorso 30 giugno: più di mille agenti di polizia hanno perquisito 72 luoghi diversi e notificato ordini di consegna di materiale utile alle indagini a tre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Gli arresti di massa, sono stati la più grande mossa contro il movimento per la democrazia di Hong Kong da quando la legge è stata imposta da Pechino lo scorso giugno per reprimere il dissenso nel ter ...PECHINO. – Con una drammatica maxi retata scattata all’alba e che ha mobilitato oltre mille agenti, la polizia di Hong Kong ha arrestato 53 attivisti del fronte democratico con la pesante accusa di so ...