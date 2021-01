Roma, brutto incidente stradale per Morgan De Sanctis: intervento al Gemelli (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Preoccupazione in casa Roma a seguito di un brutto incidente stradale per il direttore sportivo Morgan De Sanctis. Nella notte l’ex portiere giallorosso è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli per un forte colpo alle costole che ha richiesto un immediato intervento chirurgico. A quanto si apprende, le condizioni sono state giudicate serie ma fortunatamente il dirigente non è in pericolo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Preoccupazione in casaa seguito di unper il direttore sportivoDe. Nella notte l’ex portiere giallorosso è stato trasportato d’urgenza all’ospedaleper un forte colpo alle costole che ha richiesto un immediatochirurgico. A quanto si apprende, le condizioni sono state giudicate serie ma fortunatamente il dirigente non è in pericolo. SportFace.

