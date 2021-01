Il Covid non si ferma | 548 decessi | tasso di positività all' 11 38% | più ricoveri

HuffPostItalia : Negazionista si ammala di covid: 'Ho sbagliato. Non fate come me. Il virus è brutale' - capuanogio : ?? L’assessore regionale all’emergenza #Covid della Regione #Piemonte a @QSVS_Official: “#MilanJuve si giocherà. Ho… - SirDistruggere : Il Corriere ci fa sapere che una 90enne è morta di emorragia cerebrale dopo il vaccino Covid, per poi escludere il… - MonicaVallorani : RT @Avvenire_Nei: #Scuola Alla fine conteremo, per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, due anni di povertà educativa. E per tanti buoni… - SILVIALUCISANO : RT @antokindness: Una mia amica inglese mi ha detto che non può credere che in Italia viga l'obbligo di mascherina all'aperto. Stanno prolu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non

La Repubblica

Wall Street is piling into stocks of smaller companies, banks and other companies that would be winners if Washington can prop up the economy with another dose of financial support amid rising ...A senior Swedish official has resigned after a vacation to Spain’s Canary Islands for Christmas and New Year’s, saying “the important thing is how we as a society handle the pandemic and all focus is ...