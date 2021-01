Due gioielli di Chiesa e McKennie: la Juve interrompe l’imbattibilità del Milan (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il big match del sedicesimo turno di Serie A si chiude con il successo della Juventus per 3-1 a San Siro contro il Milan. Finisce così l’imbattibilità dei rossoneri in campionato, 27 partite dopo la sconfitta dell’8 marzo per mano del Genoa. Parte subito forte la Juve, Chiesa colpisce un palo e poi al 18? sigla la rete del vantaggio su assist di Dybala, il Milan risponde con Calabria al 41?, gran tiro dal limite dell’area per il terzino rossonero e le due squadre vanno a riposo sull’1-1. Nella ripresa i bianconeri si dimostrano più determinati e lo stesso asse Chiesa-Dybala firma un altro gioiello che vale il 2-1 al 62?. Entrambi i giocatori lasciano il campo subito dopo, crampi per Chiesa. Proprio quei cambi regalano la rete del definitivo 3-1, lo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il big match del sedicesimo turno di Serie A si chiude con il successo dellantus per 3-1 a San Siro contro il. Finisce cosìdei rossoneri in campionato, 27 partite dopo la sconfitta dell’8 marzo per mano del Genoa. Parte subito forte lacolpisce un palo e poi al 18? sigla la rete del vantaggio su assist di Dybala, ilrisponde con Calabria al 41?, gran tiro dal limite dell’area per il terzino rossonero e le due squadre vanno a riposo sull’1-1. Nella ripresa i bianconeri si dimostrano più determinati e lo stesso asse-Dybala firma un altro gioiello che vale il 2-1 al 62?. Entrambi i giocatori lasciano il campo subito dopo, crampi per. Proprio quei cambi regalano la rete del definitivo 3-1, lo ...

