Traffico Roma del 05-01-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane chiusa a causa di un incidente la galleria Giovanni XXIII in direzione Corso Francia Salaria e di conseguenza in questa direzione sono chiusi gli accessi alla galleria avvenuto un incidente anche nella galleria Farnesina tra la tangenziale viale dello Stadio Olimpico possibili disagi intanto proseguono i disagi a causa del maltempo strade chiuse per allagamenti e strade con restringimenti per alberi sulla carreggiata chiusa via di Porta Furba chiusa la via Collatina vicino al Raccordo difficoltà di circolazione sul lungotevere Cadorna eintenso tra piazza dei ...