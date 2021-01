Roberto Maroni sottoposto ad accertamenti dopo malore (Di martedì 5 gennaio 2021) Varese, 5 gennaio 2021 - E' stato sottoposto a ulteriori accertamenti Roberto Maron i, ricoverato da ieri in ospedale a Varese dopo che aveva accusato un malore in casa . A causa del mancamento, l'ex ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 5 gennaio 2021) Varese, 5 gennaio 2021 - E' statoa ulterioriMaron i, ricoverato da ieri in ospedale a Vareseche aveva accusato unin casa . A causa del mancamento, l'ex ...

Agenzia_Ansa : Malore in casa per Roberto Maroni, ex governatore lombardo e candidato sindaco per la Lega a #Varese. Cadendo ha ba… - Agenzia_Ansa : L'ex ministro ed ex governatore leghista della Lombardia Roberto #Maroni, ricoverato all'Ospedale di #Varese per un… - ChiriviGiovanni : Spero con tutto il cuore che ti riprenderai e starai bene presto. Ci sono ancora molte battaglie da fare insieme… - leggoit : Roberto Maroni dimesso dall'ospedale dopo il malore. Salvini: «Cosciente e tranquillo» - FrancescaTGI : RT @SkyTG24: Roberto Maroni è stato dimesso dall’ospedale di Circolo di Varese -