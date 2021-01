Quella degli Abbracci Mulino Bianco per gli infermieri non è una bufala (Di martedì 5 gennaio 2021) No, non si tratta di una bufala. I biscotti Abbracci Mulino Bianco per gli infermieri con Barilla esistono davvero e entreranno in commercio prossimamente. Nei giorni scorsi, sui social, si era diffusa questa immagine. Se molti l’avevano condivisa parlando di una bellissima iniziativa, altri si erano insospettiti, considerando che né la Mulino Bianco né la Barilla avevano parlato della questione. Da giorni gira questa immagine e molti ritengono sia una bufala. Invece ho chiesto conferma a #Barilla e l’iniziativa, del Mulino Bianco, a favore degli operatori sanitari è vera, solo che non è stata ancora annunciata. Presto verranno diffusi i dettagli.#noicongliinfermieri ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 5 gennaio 2021) No, non si tratta di una. I biscottiper glicon Barilla esistono davvero e entreranno in commercio prossimamente. Nei giorni scorsi, sui social, si era diffusa questa immagine. Se molti l’avevano condivisa parlando di una bellissima iniziativa, altri si erano insospettiti, considerando che né lané la Barilla avevano parlato della questione. Da giorni gira questa immagine e molti ritengono sia una. Invece ho chiesto conferma a #Barilla e l’iniziativa, del, a favoreoperatori sanitari è vera, solo che non è stata ancora annunciata. Presto verranno diffusi i dettagli.#noicongli...

CatalfoNunzia : Riforma degli ammortizzatori sociali e quella delle politiche attive, prossimo Decreto Ristori e riforma delle pens… - elenabonetti : Una giunta tutta al maschile non rende giustizia alle donne di #Sicilia, che contribuiscono al pari degli uomini a… - Marcozanni86 : Quando fa comodo a #Germania e #Francia, va bene qualsiasi cosa. Questa è l'essenza dell'#UE: la sovranità dei fort… - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @RIndrio @cinziasecchi @Mayflower014 @amatorosalia1 @marinapiva67 @AerariumL 12/limiti temporali.T… - mistaisulc4zzo : ieri mentre ero in libreria ho sentito un ragazzino dire 'ho già Percy Jackson e io signore degli anelli, non mi se… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella degli Recovery fund: la crisi politica rischia di far perdere il treno dei fondi Il Sole 24 ORE Smontiamo la retorica sulla didattica a distanza, per favore?

No, la didattica a distanza non è la stessa cosa della scuola in presenza. È una misura d'emergenza, non una dimensione ideale.

Crisi di governo: il re è nudo

Sconnessa dalla pandemia, la crisi di governo s'avvita perché gli attori sono protagonisti di una crisi di sistema più grande ...

No, la didattica a distanza non è la stessa cosa della scuola in presenza. È una misura d'emergenza, non una dimensione ideale.Sconnessa dalla pandemia, la crisi di governo s'avvita perché gli attori sono protagonisti di una crisi di sistema più grande ...